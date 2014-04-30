Бондаренко просить киян спокійно поставитися до навчань держохорони

Про це він сказав у своєму зверненні на ТРК “Київ”.

Як зазначив Бондаренко, частина того, що зараз відбувається на Сході нашої країни переноситься на терени столиці, - відбуваються різноманітні демонстрації, ходи, політичні заходи.

“І багато хто з людей боїться, що станеться щось таке, що порушить їх спокійний, мирний ритм життя в Києві. Хочу сказати, що ми повинні бути готові до всього”, - зазначив голова КМДА.

Читайте такожУ Міноборони уточнили, що навчання в столиці проводитиме Управління держохорони

Він підкреслив, що міська держадміністрація робить все, щоб кияни мали можливість у разі небезпеки і сховатися у сховищах, й отримати питну воду, медичну допомогу.

“Хочу сказати, що є й інші заходи, які проводяться, в тому числі і державними установами, і військами та правоохоронцями. І хочу попередити, що сьогодні в Києві відбудуться спеціальні тактичні навчання підрозділів оборони, які будуть сформовані одночасно з підрозділів міліції та військових”, - поінформував Бондаренко.

Він зазначив, що ці тактико-спеціальні навчання відбудуться в центральній частині міста. Голова КМДА закликав киян поставитися спокійно до цих навчань.

Він додав, що кияни можуть бути впевнені, що “міська влада сьогодні контролює ситуацію”, і в цьому можна буде переконатися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба КМДА повідомила, що у ніч з 30 квітня на 1 травня у місті відбуватимуться тактично-спеціальні навчання, в рамках чого передбачається, що вулицями пересуватимуться колони бойової техніки.

За інформацією прес-служби КМДА і Міноборони, навчання проводитиме Управління державної охорони.