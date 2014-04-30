Біля Кабміну сталася бійка між самообороною, представниками Нацгвардії та невідомими - ЗМІ

Зараз на місці перебувають самооборонівці, які називають себе козацькою сотнею та запевняють, що прийшли підтримати студентів, які спілкувалися з міністром освіти Сергієм Квітом. Поки міністр не виходив до студентів, сотники намагалися штурмувати будівлю. Через це виникла сутичка з Нацгвардією, передає Громадське.ТБ.Читайте такожСотники Майдану готуються протидіяти провокаціям на травневі свята

На першому поверсі Кабінету Міністрів вибиті шибки. Самооборонівці не впускають журналістів на територію і кажуть, що вікна розбили не вони, а т.з. "самопроголошені чорні сотники-провокатори", які влаштували "проплачену" акцію.

В Маріїнському парку неподалік зібралися невідомі хлопці спортивної статури, схожі на тітушок, деякі з них також нетверезі.