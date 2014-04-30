У Міноборони уточнили, що навчання в столиці проводитиме Управління держохорони

"Розміщене сьогодні, 30 квітня, на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації повідомлення про проведення у Києві тактично-спеціальних навчань не має жодного стосунку до діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України", - підреслили у відомстві.

У Міноборони заявляють, що особовий склад та бойова техніка військових частин гарнізону міста Київ перебувають у пунктах постійної дислокації, розгортання їх у центрі міста не передбачається.

Як уточнив УНІАН начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони Богдан Сеник, за його інформацією, навчання в столиці проводитиме Управління держохорони.

Раніше у прес-службі КМДА повідомили, що у ніч з 30 квітня на 1 травня у Києві відбуватимуться тактично-спеціальні навчання. В рамках навчань передбачається, що містом пересуватимуться колони бойової т ехніки. Розгортання особового складу та техніки відбуватиметься у центрі міста.