Київський зоопарк відкриває 105-й літній сезон

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цього дня о 12.00 зоопарк запрошує киян та гостей міста познайомитися з новими мешканцями – котячими лемурами, яких привезли 13 березня.

Читайте такожКиївському зоопарку виповнюється 105 роківДіти зможуть взяти участь у конкурсі на кращий малюнок лемурів, який відбуватиметься біля павільйону приматів з 12.30 до 15.00.

Охочі також зможуть взяти участь у майстер-класах з розпису фігурок та СПІН-арту, а майстрині намалюють дітям на обличчі лемура чи будь-яку іншу тварину.