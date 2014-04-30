Київський зоопарк відкриває 105-й літній сезон
15:05, 30 квітня 2014Київ
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1 травня Київський зоопарк відкриває 105-й літній сезон та працюватиме до 20.00.
Зоопарк відкриває літній сезон
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цього дня о 12.00 зоопарк запрошує киян та гостей міста познайомитися з новими мешканцями – котячими лемурами, яких привезли 13 березня.
Читайте такожКиївському зоопарку виповнюється 105 роківДіти зможуть взяти участь у конкурсі на кращий малюнок лемурів, який відбуватиметься біля павільйону приматів з 12.30 до 15.00.
Охочі також зможуть взяти участь у майстер-класах з розпису фігурок та СПІН-арту, а майстрині намалюють дітям на обличчі лемура чи будь-яку іншу тварину.
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