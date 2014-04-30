Сьогодні в Києві проведуть військові навчання із залученням бойової техніки
15:03, 30 квітня 2014Київ
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Вночі Києвом пересуватимуться колони бойової техніки.
В рамках навчань передбачається, що містом пересуватимуться колони бойової техніки.
У ніч з 30 квітня на 1 травня у Києві відбуватимуться тактично-спеціальні навчання.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, в рамках навчань передбачається, що містом пересуватимуться колони бойової техніки.
Розгортання особового складу та техніки відбуватиметься у центрі міста.
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