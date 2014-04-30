Бондаренко вважає, що провокацій на травневі свята в Києві не буде

Голова КМДА Володимир Бондаренко заявляє, що політики не влаштовуватимуть провокацій під час травневих свят у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після наради у в.о. президента Олександра Турчинова.

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“Я думаю, провокацій не буде. Ми проговорили з політиками на цю тему. І соціалісти Мороза, і соціалісти Вітренко зробили заявку на 150 людей. Це невеликі заходи. Вони будуть знаходитись біля якихось пам'ятників, присвячених революційним подіям, у зоні Печерського району”, - сказав Бондаренко.

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Водночас він не виключив провокацій під час виборів 25 травня. “На вибори все може бути. Але ми готуємося до виборів. На сьогодні в нас лише невеличкі проблеми з розташуванням міської територіальної виборчої комісії. Вона раніше була у Київраді, а сьогодні знаходиться в районній державній адміністрації на Печерську. Але через 10 днів ми переведемо її на Хрещатик, 36”, - сказав Бондаренко.