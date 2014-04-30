Оробець намагаються зняти з виборів - політолог

Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черененко, коментуючи заяву Лесі Оробець про спроби певних сил зняти її з виборів.

«Безумовно, є зацікавлені в тому, щоб Леся Оробець зійшла з дистанції. Не потрібно мати розуму аж понад голову, щоб зрозуміти, кому Оробець перейшла дорогу. Її несанкціоноване висунення сплутало всі карти Володимиру Бондаренку і Блоку Юлії Тимошенко, чиїм представником все ще значиться Оробець. У ЗМІ вже звучала критика про відсутність єдності в Блоці Тимошенко – коли від політичної сили йдуть кілька кандидатів, очевидно, що в партії не все гаразд», – сказав Євген Черненко.

«Крім того, мабуть міру терпіння БЮТ перевищила різка критика з боку Оробець самого Бондаренка і натяки на те, що Тимошенко готується використати адмінресурс на президентських виборах і виборах мера. Думаю, цього Оробець не пробачили. І саме з Блоку Тимошенко, що контролює виконавчу владу і володіє необхідним адмінресурсом, ростуть ноги цих спроб (зняти Оробець та її партію з виборів. – Ред.)», – Сказав Черненко.

Нагадаємо, кандидат у мери Києва Леся Оробець повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, що її хочуть зняти з виборів.

Раніше Оробець неодноразово виступала з критикою чинного голови КМДА (БЮТ) Володимира Бондаренка. Зокрема, вона зазначала, що завдання Бондаренка – забезпечити адмінресурсом і в будь-який інший спосіб максимум голосів за певного кандидата в Президенти України в Києві. За це він отримає посаду київського міського голови.

Днями Оробець знову підняла тему використання адмінресурсу на виборах у Києві. «У меня уже есть сигналы от наших мажоритарщиков, подходили люди на встрече и жаловались, что пошли в ход социальные службы, и к учителям уже подходят просят бесплатно сходить на субботник в поддержку кое-кого из администрации, и начали деньги разносить, и начали продпайки разносить», - сказала Оробець.