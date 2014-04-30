Вибухівки на залізничному вокзалі Києва не виявили
14:13, 30 квітня 2014Київ
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О 12.40 вокзал відновив роботу у звичайному режимі.
На столичному центральному залізничному вокзалі сьогодні шукали бомбу / tsn.ua
Вибухотехнічні служби обстежили будівлю і територію залізничного вокзалу Києва після повідомлення аноніма про його замінування і не виявили будь-яких вибохонебезпечних речовин.
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Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, після надходження повідомлення про замінування з вокзалу були евакуйовані пасажири та персонал. О 12.40 вокзал відновив роботу у звичайному режимі.
Зараз міліція встановлює особу, яка здійснила неправдивий дзвінок про замінування.
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