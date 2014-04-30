У Києві невідомий "замінував" центральний залізничний вокзал
12:02, 30 квітня 2014Київ
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У Києві невідомий чоловік зателефонував за номером 102 і проінформував, що на центральному залізничному вокзалі закладено вибухівку.
У Києві повідомили про мінування вокзалу / УЗ
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про це надійшла о 10.50.
На місці події працюють вибухотехнічні та слідчо-оперативні групи. Також встановлюється особа людини, яка телефонувала.
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