У Києві невідомий "замінував" центральний залізничний вокзал

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про це надійшла о 10.50.

На місці події працюють вибухотехнічні та слідчо-оперативні групи. Також встановлюється особа людини, яка телефонувала.

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