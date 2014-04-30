Депутати вважають, що кияни мають право знати, як влада розпоряджається майном громади

Таке переконання висловила депутат Київради VI скликання від партії "УДАР" Ганна Старостенко.

«Очевидно, що першими кроками нової влади Києва має стати інвентаризація усього комунального майна. Адже на сьогодні громада достеменно не знає, чим вона володіє, які об’єкти і на яких умовах передані в оренду, який зиск з цієї оренди мають кияни. Результати цієї інвентаризації обов’язково мають бути оприлюднені та перебувати у відкритому доступі, зокрема у електронному вигляді. Для цього, зрозуміло, потрібно реально впроваджувати систему електронної демократії та електронного документообігу», - зазначила Ганна Старостенко.

За її словами у відкритому доступі має перебувати також перелік об’єктів, які планується передати орендарям. «Завдання – зробити так, щоби кожен киянин у будь-яку мить міг дізнатись, як київська влада розпоряджається муніципальним майном. Відкритість влади полягатиме не лише у готовності до діалогу з громадою, але й у абсолютній відкритості господарської діяльності мерії», — наголосила Старостенко.

Нагадаємо, лідер політичної партії УДАР Віталій Кличко наполягає: «Найбільше зло – це корупція. Перший удар необхідно направити проти цього явища. Бюджет повинен бути абсолютно прозорий. Ну і нарешті потрібна відповідальність чиновників – не на словах, а в дії», - наголосив Віталій Кличко в інтерв’ю журналу «Фокус».