В «УДАРі» вважають, що кияни повинні брати участь у плануванні забудови столиці

Про це заявив народний депутат від партії "УДАР" Наталія Новак.

«Наближаються травневі свята, День Києва. У ці дні в Києві завжди проходять концерти, спортивні змагання, інші масові заходи. Традиційно люди збиралися завжди в центрі міста, на Хрещатику. Але зараз, коли на Майдані намети, провести концерт або шоу - проблема. На Співоче поле? Але туди не дуже зручно добиратися, особливо літнім людям та людям з обмеженими фізичними можливостями. У парках теж не можна - постраждають газони. А де ще? Пішохідних вулиць або площ у нас немає. Взагалі в районах немає таких місць, де б могло зручно розміститися велика кількість людей будь-якого віку. Віталій Кличко і партія «УДАР» вважають величезною помилкою всіх міських властей те, що вони не думали про людей, коли роздавали землю під забудову», - говорить народний депутат.

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«Нам потрібно переглянути підхід до планування міста. В першу чергу треба думати про комфорт киян - потрібно продумати простір, зручний для городян і гостей столиці, - для прогулянок, відпочинку, зустрічей з друзями, відвідування концертів. Думаю, кияни самі підкажуть, де повинні бути такі громадські простори. А міська влада, з урахуванням думки повинна провести благоустрій цих місць», - зазначила Новак.

Вона висловила переконання, що будь-яке будівництво в Києві може починатися тільки після громадських обговорень та громадської експертизи.

«Фракція партії «УДАР» у Київраді багато років виступала проти незаконної забудови зелених зон, ущільнення забудови. Але ефективною така політика може стати лише після того, як громадськість і органи самоврядування отримають реальне право контролювати забудовників і визначати, що потрібно будувати в місті, а що - ні», - сказала нардеп. Вона також повідомила, що лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вважає необхідним залучити громадських активістів до розробки схем велосипедних доріжок і пішохідних зон. За його словами, велосипеди в Києві зараз в тренді, і міська влада зобов'язана створити киянам умови для активного відпочинку.