Затримано підозрюваного у вбивстві 40-річного пасажира київського метро

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, на місці події правоохоронці встановили, що близько 9 години ранку на станції "Вокзальна" один з пасажирів звернувся до контролера автоматичного контрольного пункту і повідомив, що кілька хвилин тому відчув укол у спину, і йому стало погано.

Незабаром чоловік втратив свідомість, а через деякий час помер. При огляді потерпілого лікар виявив у нього на спині зліва точкову ранку. Тіло киянина було направлено в Київський міський морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

Працівники міліції вилучили з місця події медичну голку, одноразовий шприц із залишками невідомої рідини. Вилучене направлено на експертизу.

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Крім того, правоохоронці опитали свідків події та взяли відеозапис з камери відеоспостереження, встановленої на зазначеній станції метро.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 45-річного жителя Донецької області, який повністю зізнався у скоєнні злочину.

Слідчим відділом лінійного управління Київського метрополітену зазначену подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Правоохоронці розглядають кілька версій скоєння тяжкого злочину. У той же час працівники міліції впевнені, що жертва була обрана не випадково.