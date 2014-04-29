У центрі Києва вигуляли молодого лева

Сьогодні в Маріїнському парку в Києві привернув увагу перехожих лев, який як ні в чому не бувало прогулювався по доріжках. Люди фотографували хижака, а найсміливіші підходили, щоб погладити, повідомляє Сьогодні.

"Він не втік із зоопарку, це була промоакція одного з українських цирків", - пояснив виданню представник Самооборони Печерська Дмитро, який став свідком прогулянки лева.

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За словами Дмитра, дресирований лев гуляв у порожньому фонтані Маріїнки, як у вольєрі. Його мати померла при пологах, левеня виховали дресирувальники, тому він зовсім ручний.

В цирку, який проводив акцію, зазначили, що льва звуть Кайл, йому півтора роки.