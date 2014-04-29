9 травня у Києві пройде військово-історична хода - Міноборони

Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на Міністерство оборони України.

"9 травня на території Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни" заплановано проведення військово-історичної ходи, в якій візьмуть участь члени київського клубу "Червона зірка", почесний караул, ветерани, курсанти та історична військова техніка", - сказано в повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що також на території комплексу заплановані та інші святкові заходи, серед іншого, концерти та феєрверки.

У відомстві зазначили, що попередньо святкова програма розпочнеться з 11:30 і триватиме до 21:00.