У Києві в тролейбус, заповнений пасажирами, врізалась вантажівка

19:08, 28 квітня 2014
Київ
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У ДТП на Куренівці постраждало 18 осіб.

У Києві на Куренівці вантажівка врізаkfся в тролейбус: постраждало 18 осіб.

За попередніми даними у Fordf відмовили гальма. Від удару тролейбус опинився на тротуарі, а салон засипало піском. 

Фотогалерея "ДТП у Києві: вантажівка врізалася у тролейбус"

На момент зіткнення тролейбус був заповнений людьми на 70%. Серед потерпілих - шестеро дітей, переважно, 2005 року народження.

Відео Kyiv Mns

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