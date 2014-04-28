У Києві в тролейбус, заповнений пасажирами, врізалась вантажівка
19:08, 28 квітня 2014Київ
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У ДТП на Куренівці постраждало 18 осіб.
У Києві на Куренівці вантажівка врізаkfся в тролейбус: постраждало 18 осіб.
За попередніми даними у Fordf відмовили гальма. Від удару тролейбус опинився на тротуарі, а салон засипало піском.
Фотогалерея "ДТП у Києві: вантажівка врізалася у тролейбус"
На момент зіткнення тролейбус був заповнений людьми на 70%. Серед потерпілих - шестеро дітей, переважно, 2005 року народження.
Відео Kyiv Mns
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