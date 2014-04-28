Порошенко та "динамівці" відновлюють центр Києва

Відновлювальні роботи розпочалися на початку квітня – після закінчення сорока днів трауру за загиблими під час сутичок на вулиці Грушевського та Майдані Незалежності. ФК «Динамо» реконструював колонаду, а ремонтники вже замостили тротуари, а також частини вулиці, вільні від барикад, цдеться у повідомленні на сайті ФК "Динамо".

Нагадаємо, що 25 січня у своєму виступі зі сцени Майдану Петро Порошенко заявив, що докласть максимум зусиль задля найскорішого відновлення частини вулиці Грушевського та стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського, як тільки конфлікт буде вирішено на користь тих, хто відстоював свою позицію на Майдані. У свою чергу президент «Динамо» Ігор Суркіс також заявив про готовність відновити пошкоджені ділянки стадіону.

Команда Петра Порошенка розпочала роботи 4 квітня і поклала бруківку на ділянках від Парламентської бібліотеки до стадіону. Також частково були профінансовані роботи з укладання бруківки біля філармонії. Робота може бути закінчена, коли барикади розберуть після 25 травня – дати президентських виборів. До того часу роботи з відновлення вулиці вестимуться тільки на вільних ділянках.