Медики надали допомогу 22 постраждалим в ДТП на Куренівці, 19 госпіталізовано - КМДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Дорослі госпіталізовані до Лікарні швидкої допомоги та Обласної лікарні Києва, діти - в «Охматдит» та 7-му клінічну лікарню.

Наразі їм всім надається необхідна медична допомога.

За інформацією «Київпастрансу», ДТП сталося сьогодні о 12.30 на перетині вулиць Білицької та Вишгородської. Вантажний автомобіль, завантажений піском, виконуючи правий поворот на вулицю Вишгородську, перекинувся на лівий бік. Пісок, який висипався з вантажівки, пошкодив скло тролейбуса (маршрут № 18), що рухався у напрямку площі Т. Шевченка.Читайте такожСеред потерпілих у ДТП на Куренівці - шестеро дітей, зазначають в ДАІ

Наразі на місці події ведуться роботи щодо ліквідації наслідків ДТП.

Роботу тролейбусного маршруту № 18, за інформацією «Київпастрансу», тимчасово організовано від Майдану Незалежності до вул. Сирецької.

Крім того, для перевезення пасажирів організовано тимчасове автобусне сполучення від залізничної станції «Зеніт» до вулиці Сошенка.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася через відмову гальм у вантажівки. Машина покотилася та в’їхала у бік тролейбуса. Від удару тролейбус опинився на тротуарі, а салон засипало піском.Читайте такожУ Києві КАМАЗ врізався в тролейбус: постраждало 18 осіб

На момент зіткнення тролейбус був заповнений людьми на 70 відсотків.

В ДАІ повідомляли, що внаслідок ДТП 18 людей отримали травми, серед потерпілих шестеро дітей, переважно 2005 року народження. За попередніми даними, діти-пасажири тролейбуса, їхали на екскурсію.