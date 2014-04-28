Серед потерпілих у ДТП на Куренівці - шестеро дітей, зазначають в ДАІ

За даними ДАІ, сьогодні о 12.35 на перехресті вулиць Вишгородська – Білецька сталася дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками.

За попередніми даними, у вантажного автомобіля «Форд», що перевозив пісок, відмовили гальма. Машина покотилася та в’їхала у бік тролейбуса (маршрут №18), який рухався у сторону площі Шевченка. Від удару тролейбус опинився на тротуарі, а салон засипало піском.Читайте такожУ Києві КАМАЗ врізався в тролейбус: постраждало 18 осіб

На момент зіткнення тролейбус був заповнений людьми на 70 відсотків.

Внаслідок ДТП 18 людей отримали травми, серед потерпілих шість дітей, переважно 2005 року народження.

За попередніми даними, діти-пасажири тролейбуса, їхали на екскурсію. Травмованих доставлено до лікарні. Наразі триває розслідування пригоди.