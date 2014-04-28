У померлого в метро киянина в спині виявили голку від шприца

У померлого на станції метро “Вокзальна» чоловіка виявили в спині голку від шприца.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України в Києві.

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Зокрема, як зазначили в главку міліції, експерти, які виїхали на місце події, не виявили у померлого ознак насильницької смерті. Проте виявили в спині загиблого голку від медичного шприца.

Для встановлення причин смерті тіло чоловіка відправлено на судмедекспертизу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, у Києві на станції метро «Вокзальна» помер чоловік.

За даними прес-служби “Київського метрополітену”, пасажир на контрольному пункті (де розміщені пропускні автомати на вході) втратив свідомість. Йому терміново викликали «швидку». Бригада медиків, що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка.

Померлий 1973 року народження, киянин.