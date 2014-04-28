У Києві Ford врізався в тролейбус: постраждало 18 осіб

"Зараз відбулось жахливе ДТП в Оболонському районі на перетині вулиць Білицької та Вишгородської, 4.Як мені повідомив виконуючий обов’язки начальника Управління Оболонської районної міліції, вантажний автомобіль з 30 тоннами піску врізався в тролейбус № 18. Попередня причина – відмовили гальма. 18 постраждалих, 9 дітей і 9 дорослих з різними ступенями важкості. Працюють медики.", - повідомив у соцмережі Facebook Голова районної держадміністрації Києва Микола Тихонов.

Як повідомили УНІАН очевидці, наразі рух транспорту у цьому місці починає потроху відновлюватися.

Сильно пошкоджений тролейбус із місця пригоди прибрали, проте там все ще залишається перевернутий самоскид та пісок, який він перевозив. Пісок наразі прибирають.

На місці аварії було багато автомобілів «швидких», проте наразі всі вони вже роз'їхалися.

За словами очевидців, діти, які перебували у тролейбусі, їхали до кінотеатру, який розташований буквально за 50 метрів від місця аварії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київпастранс”, через дорожньо-транспортну аварію на перетині вулиць Білицька та Вишгородська тимчасово скорочено маршрут руху тролейбусів №18 — вони курсують від Майдану Незалежності до вул. Сирецька.

Наразі спеціальними службами на місці аварії проводиться ліквідація наслідків аварії. Після чого рух маршруту №18 буде відновлено повністю. Наразі організовано автобусне сполучення від залізничної станції “Зеніт” до вул. Сошенка.