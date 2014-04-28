Київських чиновників хочуть змусити їздити громадським транспортом

Відповідне звернення до голови КМДА надіслано 25 квітня.

Про це на своєму сайті повідомила голова Громадської ради Марина Бурмака. На її думку, київські чиновники почнуть реагувати на скарги щодо неякісного обслуговування у міському транспорті тільки тоді, коли будуть разом із людьми їздити маршрутками і тролейбусами. Проте працівники департаменту транспортної інфраструктури досі цю ініціативу громадськості відкидали.

Як уже повідомлялося, Громадська рада досягла прогресу у спонуканні міських чиновників працювати над покращенням якості послуг у маршрутному транспорті. Діалог щодо конкретних кроків у цьому напрямку триває у тристоронньому форматі – до нього долучилися київські перевізники.

Був напрацьований тристоронній протокол, що визначив створення плану невідкладних заходів із виправлення недоліків, доопрацювання типового договору між перевізниками й департаментом транспортної інфраструктури КМДА. Заплановані заходи щодо покращення умов у міському транспорті для людей з інвалідністю.

Склад конкурсного комітету, що визначає перевізників на тих чи інших маршрутах, повинні оновити, зробити його роботу відкритою для громадськості та журналістів. Крім того, було домовлено про проведення спеціальних інструктажів для водіїв з питань підвищення культури спілкування з пасажирами, надання першої допомоги потерпілим у ДТП тощо. Через опитування громадської думки буде визначитися найкращий і найбільш проблемний маршрути у Києві.

Як підкреслює Марина Бурмака, не досягнуто згоди лише в одному – чиновники в односторонньому порядку уперто викреслюють з тексту протоколу принципову вимогу Громадської ради при КМДА, щоб керівники департаменту транспортної інфраструктури самі користуватися маршрутним транспортом Києва.

«Така практика цілком логічна і відповідає бажанню людей до змін. Тому ми й запропонували столичним чиновникам найкращий спосіб знати проблеми громадян. Як виявилося, пересісти з седанів представницького класу в салон маршрутки – для них усе ще велике випробування», - вважає Марина Бурмака.

Громадська рада від своєї вимоги відступати не планує, тому й направила офіційне звернення до голови КМДА. Володимира Бондаренка просять окремим розпорядженням зобов’язати керівництво профільного департаменту користуватися громадським транспортом та інформувати киян про конкретні кроки влади щодо виправлення недоліків.