У Києві на станції метро «Вокзальна» помер чоловік

У Києві на станції метро « Вокзальна» сьогодні помер чоловік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП “Київський метрополітен”, пасажир на контрольному пункті (де розміщені пропускні автомати на вході) втратив свідомість. Йому терміново викликали «швидку». Бригада медиків, що прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка.

Як встановлено, померлий 1973 року народження, киянин.

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На прохання прокоментувати поширену в ЗМІ інформацію, що чоловіка нібито було вбито, в прес-службі метрополітену зазначили, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка вивчає обставини смерті.