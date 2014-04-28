У Києві назвали один зі шляхів подолання корупції в сфері комунального майна

12:06, 28 квітня 2014
Київ
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Депутат Київради VI скликання від партії "УДАР" Андрій Странніков вважає, що одним з перших кроків новообраної Київради має стати рішення про аудит всієї фінансової та господарської діяльності КМДА за останні п’ять років.

УДАР неодноразово виступав проти «дерибану» колишньою владою майна та земель

«Насамперед потрібно відновити справедливість у користуванні майном громади. Передусім ми повинні повернути у власність міста ті об’єкти та земельні ділянки, які були передані певним структурам із застосуванням корупційних схем. У першу чергу це об’єкти, розташовані у природоохоронних зонах — на Трухановому острові, на Жуковому… Окрім цього, потрібно переглянути рішення про виділення земельних ділянок під забудову в історичній частині міста — адже з тими темпами, якими забудовується Старий Київ, ми ризикуємо дуже скоро втратити історичне обличчя нашого міста», — підкреслив Странніков.

Читайте такожПолітолог: довіра до Кличка в Києві поза конкуренцієюНагадаємо, перебуваючи в опозиції, УДАР неодноразово виступав проти «дерибану» колишньою владою майна та земель столичної громади та викривав подібні факти. Депутатам УДАРу в Київраді вдалося  попередити розкрадання сотень гектарів землі - вони  блокували трибуну та не допускали ухвалення відповідних рішень більшістю в Київраді. Відтак, земельні рішення, які попри спротив опозиції були ухвалені, переглянуть, щойно буде обраний новий склад Київради та мер Києва, - переконують у партії.

Зазначимо, що лідер УДАРу Віталій Кличко заявив про наміри йти на вибори мера столиці та розглядається експертами сьогодні як найбільш вірогідний переможець столичних перегонів.

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