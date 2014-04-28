У Києві назвали один зі шляхів подолання корупції в сфері комунального майна

«Насамперед потрібно відновити справедливість у користуванні майном громади. Передусім ми повинні повернути у власність міста ті об’єкти та земельні ділянки, які були передані певним структурам із застосуванням корупційних схем. У першу чергу це об’єкти, розташовані у природоохоронних зонах — на Трухановому острові, на Жуковому… Окрім цього, потрібно переглянути рішення про виділення земельних ділянок під забудову в історичній частині міста — адже з тими темпами, якими забудовується Старий Київ, ми ризикуємо дуже скоро втратити історичне обличчя нашого міста», — підкреслив Странніков.

Читайте такожПолітолог: довіра до Кличка в Києві поза конкуренцієюНагадаємо, перебуваючи в опозиції, УДАР неодноразово виступав проти «дерибану» колишньою владою майна та земель столичної громади та викривав подібні факти. Депутатам УДАРу в Київраді вдалося попередити розкрадання сотень гектарів землі - вони блокували трибуну та не допускали ухвалення відповідних рішень більшістю в Київраді. Відтак, земельні рішення, які попри спротив опозиції були ухвалені, переглянуть, щойно буде обраний новий склад Київради та мер Києва, - переконують у партії.

Зазначимо, що лідер УДАРу Віталій Кличко заявив про наміри йти на вибори мера столиці та розглядається експертами сьогодні як найбільш вірогідний переможець столичних перегонів.