Київські депутати придумали, як пом'якшити для населення наслідки зростання тарифів ЖКГ

Таку думку висловив депутат Київради VI скликання від партії "УДАР" Андрій Странніков.

На думку депутата, піклуватися про економію повинні не тільки споживачі послуг, а й комунальні підприємства, але головне - міська влада.

«Ми знаємо, що урядом прийнято рішення підняти ціни на комунальні послуги, зокрема, на газ для населення. Це серйозно вплине на добробут громадян. Пом'якшити наслідки допоможе розширена програма субсидування малозабезпечених верств населення. Але є й інші інструменти. Наприклад, реалізація програми з установки лічильників споживання газу і води в квартирах, а також споживання тепла в будинках. Система оплати за комунальні послуги, заснована на розрахунках площі квартир і кількості мешканців, зжила себе ще в минулому столітті. Сьогодні, завдяки цій системі, постачальники води, газу та тепла змушують споживачів платити за всі втрати при транспортуванні, за неефективні технології очищення води, за погану теплоізоляцію під'їздів і трубопроводів. Єдиний спосіб боротися з цим - строгий облік споживання самими киянами» , - вважає Странніков.

Депутат впевнений, що такий підхід змусить постачальників комунальних послуг змінити своє ставлення до енергозбереження та модернізації потужностей і комунікацій.

«Якщо люди не платитимуть за втрати тепла, то його постачальники змушені будуть впроваджувати системи, при яких такі втрати зведуться до мінімуму. Якщо люди вважають, що водопровідна вода не годиться для пиття і купують питну воду в магазинах або набирають у бюветах - водоканалу доведеться впроваджувати європейські технології очищення води. Якщо взимку у київських під'їздах холодно - комунальникам доведеться вставити скло та утеплити двері. Кияни не повинні платити за нехлюйство чиновників і комунальних підприємств, за послуги, які вони не отримують або отримують не в повному обсязі» , - переконаний депутат.