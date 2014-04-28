У Києві формують новий спецпідрозділ міліції

Вона охоронятиме порядок у місті, бійців можна буде впізнати по чорній формі та зброї, повідомляє Сегодня.

«Новий підрозділ набираємо з усіх охочих - контрактники, офіцери запасу, активісти Майдану, колишні міліціонери і навіть бармени. Головна умова - відсутність судимостей та вік до 45 років. У підрозділі буде 400 осіб - загони «Київ-1» і «Київ-2», - кажуть у міліції.

У відомстві визнають, що для охорони порядку в Києві не вистачає міліціонерів, так і події на сході країни вимагають посилення патрулів.

Читайте такожБрат Голомші очолив міліцію Київщини«Відбір та навчання кандидатів відбуваються в прискореному режимі. Вже пройшли відбір 150 осіб. З усіх відмовився лише один. Для несення служби на вулицях бійцям видадуть зброю - ПМ або АКУ. Бійці нестимуть службу з патрулювання і охорони важливих об'єктів», - пояснюють в главку.

До речі, на підготовку одного правоохоронця в училищі міліції йде понад 6 місяців. Але в загін особливого призначення приймають за місяць. Вони проходять прискорений курс підготовки: вчать правову базу і володіння зброєю.

Планувалося, що зарплата бійців спецпідрозділу буде вища, ніж у звичайних міліціонерів, які отримують близько 2 тис. грн (офіцери - 2,5-3 тис. грн).

«Все залежить від фінансування. Точні ставки поки невідомі. Хлопців одягнемо в форму чорного кольору. Її дизайн розробляється, вона буде максимально зручною», - кажуть у міліцейському главку.