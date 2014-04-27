Медики повідомляють про 14 постраждалих під час кривавої бійки в Харкові
22:27, 27 квітня 2014Київ
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У Харкові в результаті бійки між прихильниками єдиної України і сепаратистами постраждали, за попередніми даними, 14 осіб
Медики повідомляють про 14 постраждалих під час кривавої бійки в Харкові / МедиаПорт
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Олександр Галацан, пише Медіапорт.
За його словами, до лікарні швидкої та невідкладної допомоги доставлені 8 осіб. Шести постраждалим медики надали допомогу на місці.
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