У Києві зареєстрували вже 5 кандидатів на посаду мера

У Києві зареєстровано вже 5 кандидатів на посаду міського голови на позачергові місцеві вибори, призначені на 25 травня.

Згідно з оприлюдненими постановами від 26 квітня №№ 32-34, столична територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови Лесю Оробець, Миколу Катеринчука та Людмилу Василенко.

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Крім того, днем раніше комісія ухвалила рішення про реєстрацію Івана Салія кандидатом на посаду міського голови.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня КМТВК зареєструвала першого з кандидатів на посаду Київського міського голови - Віталія Кличка.

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Згідно з постановами тервиборчкому, станом на ранок 27 квітня зарееєстровано також понад 50 кандидатів у депутати Київради в мажоритарних округах. Серед них є вже відомі в нинішньому складі Київради особи: Алла Шлапак, Олександр Пабат, Павло Тесленко. Також у списку - екс-керівник Головного управління охорони здоров’я КМДА (часів мерства Леоніда Черновецького) Людмила Качурова.