Через 28 років після аварії на ЧАЕС у Києві заміряли рівень радіації

Київ без радіації. Заміри рівня випромінювання в потенційно небезпечних місцях столиці дали втішні результати, йдеться в сюжеті ТСН.19:30, повідомляє ТСН.ua.

Навіть на підприємствах, де зберігаються радіоактивні матеріали, показники на дозиметрах удвічі менші критичної позначки. При цьому в центрі Києва, на площі біля Національної опери, показник вищий – хоча теж у межах норми.

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Експерт з питань радіації Андрій Сливка пояснює, що такий результат може давати граніт, який має природну радіацію, але небезпеки вона не становить. Тож, фахівці закликають киян не боятися. Кажуть, що страх для людини шкідливіший, ніж випромінювання.

"З точки зору норми – такі місця є, не хотілося б про них дуже голосно казати, тому що шкоди для організму саме вони практично не роблять, але от страх, якщо людям сказати, що ви тут живете чи ви поруч проходите. Цей страх їм дуже нашкодить, набагато більше, ніж радіація", - переконаний фахівець.

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Як уже повідомлялося, мешканці Прип'яті та ліквідатори аварії згадали страшний день вибуху на ЧАЕС.