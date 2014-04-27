У Києві помітили невідому БРДМ з цивільними номерами

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вказаний військовий транспортний засіб був помічений пізно ввечері на Лісовому проспекті.

БРДМ не мала будь-яких військових номерів, які би вказували на належність машини до військового формування, проте мала звичайні номери, які встановлюються на цивільний транспорт.

Читайте такожУ Луганську в міліцію добровільно здали цілий арсеналЗокрема, позаду транспортного засобу було встановлено номерний знак 57500 АА, виконаний чорною фарбою на білому фоні.

Про випадок пересування містом БРДМ було повідомлено співробітників міліції, які пообіцяли вжити заходів, аби з'ясувати причини та обставини появи бойової машини в місті та встановити її власників.