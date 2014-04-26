Київський зоопарк підвищив ціни на квитки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі зоопарку.

“Підвищення цін відбулося в зв’язку з інфляційними процесами в Україні та збільшенням витрат на утримання Київського зоопарку, необхідністю проведення запланованих значних обсягів робот з покращення благоустрою і озеленення території за умови недостатнього фінансування з бюджету міста на покриття цін, які щомісяця зростають, та витрат на послуги та матеріальні цінності та згідно з міжнародними стандартами”, - йдеться в повідомленні.Читайте такожКиївському зоопарку виповнюється 105 років

Вартість вхідних квитків для дорослих тепер становить 50 грн (раніше – 40 грн).

Для дітей до 16 років, військовослужбовців строкової служби, інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів І та ІІ груп, а також для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії – 20 грн (раніше – 15 грн).

Вартість вхідних квитків для пенсіонерів та студентів не змінилася і становить, як і раніше, 25 грн.