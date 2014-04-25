«Свобода» висунула свого кандидата на мера столиці

23:44, 25 квітня 2014
Київ
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Загальні збори Київської міської організації Всеукраїнського об`єднання ”Свобода” висунули кандидата на посаду міського голови Києва Андрія Іллєнка, керівника київського осередку «Свободи».

Ильенко / wikimedia.org

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Загальні збори одностайно, більш ніж 200 голосами делегатів, затвердили Андрія Іллєнка кандидатом на посаду міського голови Києва», - сказав співрозмовник.

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Також він поінформував, що збори затвердили список кандидатів у депутати Київради. Очолив його Юрій Левченко.

Крім нього до першої п’ятірки ввійшли: Руслан Андрійко (керівник молодіжного крила ВО ”Свобода”), Олександр Симоненко (заступник голови Київської ”Свободи”) , Петро Кузик (свободівець, новопризначений голова Деснянської районної державної адміністрації) та Олександр Колісніченко (голова Печерської районної в м.Київ організації ВО ”Свобода”).

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