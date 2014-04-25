«Батьківщина» висунула кандидатом у мери Києва Бондаренка

Про це повідомляє прес-служба Київського осередку «Батьківщини».

«Ми вважаємо Володимира Бондаренка гідною кандидатурою, господарником, політиком серйозним фахівцем з комунального господарства, автором законопроектів з цієї сфери, які допоможуть зруйнувати схеми комунальної монополізації як в Києві, так і по всій країні . Впевнений, що ці знання допоможуть йому у боротьбі з кризовими явищами, зі старими схемами політичного устрою часів Януковича, Фірташа, Черновецького та інших», - заявив голова столичного осередку «Батьківщини», народний депутат Юрій Одарченко.

У свою чергу Бондаренко зазначив, що готовий працювати в команді на благо рідного міста : «Довіра соратників та киян буде тим фундаментом, який дасть змогу найпотужніше працювати та докласти чималих зусиль до роботи з тим, щоб і нащадки киян згадували, як вміють працювати соратники Тимошенко».

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Також конференція Київської міської організації політичної партії “ВО «Батьківщина” висунула кандидатів в депутати Київради за списком та в мажоритарних округах. До першої п’ятірки списку від «Батьківщини» до Київської міської ради увійшли Володимир Бондаренко, Тетяна Меліхова, Ігор Луценко, Олександр Федоренко та Іван Крулько.

Вибори мера Києва та депутатів до Київської міської ради відбудуться 25 травня 2014 року разом з виборами президента України.