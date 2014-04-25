Завтра в Києві відкриється виставка "скарбів Януковича"

Про це УНІАН повідомили організатори виставки.

"Від початку публічна презентація ("скарбів" - УНІАН) не входила в плани музею. Та коли зали першого поверху почали заповнюватися різним добром, яке випромінювало специфічну «ауру» і провокувало, було вирішено, що громадськість має це побачити і зробити свої висновки", - сказано в повідомленні.

Запрошений музеєм куратор художник Олександр Ройтбурд запропонував побудувати експозицію за принципом книги-опису, щоб уникнути ціннісної оцінки і "не заважати предметам промовляти і свідчити".

Читайте також"Правий сектор" передав частину "скарбів" Пшонки в музейНад втіленням ідеї публічної презентації працювали митці Олександр Бурлака й Іван Мельничук, які у своїй мистецькій практиці "критично переосмислюють простір з його предметним та семантичним навантаженням"

Під час експонування заплановано зустрічі з художниками, арт-критиками, політиками, представниками владних інституцій, вузькими фахівцями, відкриті дискусії й інші публічні заходи.

Виставка триватиме до 27 липня.