Завтра в Києві відкриється виставка "скарбів Януковича"

21:48, 25 квітня 2014
Київ
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У суботу, 26 квітня, в Національному художньому музеї України відкриється виставка "Кодекс Межигір'я", куди увійдуть предмети з Межигір'я та маєтку Пшонки.

Про це УНІАН повідомили організатори виставки.

"Від початку публічна презентація ("скарбів" - УНІАН) не входила в плани музею. Та коли зали першого поверху почали заповнюватися різним добром, яке випромінювало специфічну «ауру» і провокувало, було вирішено, що громадськість має це побачити і зробити свої висновки", - сказано в повідомленні.

Запрошений музеєм куратор художник Олександр Ройтбурд запропонував побудувати експозицію за принципом книги-опису, щоб уникнути ціннісної оцінки і "не заважати предметам промовляти і свідчити". 

Читайте також"Правий сектор" передав частину "скарбів" Пшонки в музейНад втіленням ідеї публічної презентації працювали митці Олександр Бурлака й Іван Мельничук, які у своїй мистецькій практиці "критично переосмислюють простір з його предметним та семантичним навантаженням"

Під час експонування заплановано зустрічі  з художниками, арт-критиками, політиками, представниками владних інституцій, вузькими фахівцями, відкриті дискусії й інші публічні заходи. 

Виставка триватиме до 27 липня.

У Києві покажуть скарби Януковича / НХМУ

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