Партія «За Україну!» висунула Кириленка кандидатом у мери Києва

19:17, 25 квітня 2014
Київ
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Про це повідомили в прес-службі партії.

Радіо Свобода

Партія «За Україну!» висунула Кириленка на посаду мера Києва

Конференція київської міської організації партії «За Україну!» висунула кандидатуру В’ячеслава Кириленка на посаду Київського міського голови.

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Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

Також було ухвалено рішення про висунення списку кандидатів у депутати Київської міської ради від партії «За Україну!» і кандидатів у мажоритарних округах.

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