Партія «За Україну!» висунула Кириленка кандидатом у мери Києва

Партія «За Україну!» висунула Кириленка на посаду мера Києва

Конференція київської міської організації партії «За Україну!» висунула кандидатуру В’ячеслава Кириленка на посаду Київського міського голови.

Читайте такожКириленко йде в мери Києва

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

Також було ухвалено рішення про висунення списку кандидатів у депутати Київської міської ради від партії «За Україну!» і кандидатів у мажоритарних округах.