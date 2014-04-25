Партія «За Україну!» висунула Кириленка кандидатом у мери Києва
19:17, 25 квітня 2014Київ
0
Про це повідомили в прес-службі партії.
Кириленка висунули кандидатом у мери Києва / Радіо Свобода
Партія «За Україну!» висунула Кириленка на посаду мера Києва
Конференція київської міської організації партії «За Україну!» висунула кандидатуру В’ячеслава Кириленка на посаду Київського міського голови.
Читайте такожКириленко йде в мери Києва
Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».
Також було ухвалено рішення про висунення списку кандидатів у депутати Київської міської ради від партії «За Україну!» і кандидатів у мажоритарних округах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter