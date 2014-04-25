Кличка зареєстрували кандидатом у мери Києва

Київська міська виборча комісія зареєструвала лідера партії «УДАР» Віталія Кличка кандидатом на посаду міського голови столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "УДАРу", відповідна постанова прийнята сьогодні.

Крім того, згідно з постановою, Кличку видане посвідчення кандидата на посаду Київського міського голови. Посвідчення видане під номером 1. Комісія також зареєструвала 4 довірених осіб Кличка.

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Документи для реєстрації кандидатом у мери Кличко подав сьогодні зранку.

Член комісії Галина Білик сказала Кличку, що він здав свої документи для реєстрації кандидатом у мери другим, до нього встиг здати документи Іван Салій.

В інтерв'ю журналістам Кличко повідомив, що найближчим часом буде презентовано програму перших кроків, які він та його команда планують реалізувати у столиці для покращення життя киян. За його словами, кожен крок буде погоджений з киянами. Серед найважливіших заходів - реформа ЖКГ, яка має зробити життя у місті комфортним, а також повернути киянам самоврядування, сказав лідер «УДАРу».

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Кличко запевнив, що має команду, яка зможе реалізувати очікування киян.

“Проблеми Києва ми знаємо і найголовніше для кожного з членів нашої команди - реалізувати очікування киян. У нас немає багато часу, оскільки це позачергові вибори, і в цей проміжок часу ми повинні показати результат”, - зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що в нього та представників його команди заплановані в ході виборчої кампанії численні зустрічі з киянами.