У Києві горів пивзавод
17:22, 25 квітня 2014Київ
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За інформацією пожежників, горів утеплювач цистерни, розташованої на території заводу.
У Києві горів «Пивзавод на Подолі» / Anastasia Konovaltseva / facebook.com
У Києві горів «Пивзавод на Подолі», який знаходиться на вул. Фрунзе.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.
"25 квітня о 15:08 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу по вул. Фрунзе у Києві. На місце виклику оперативно прибули співробітники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини і з’ясували, що горить утеплювач цистерни, розташованої на території заводу", - наголошується у повідомленні.
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На місці події працювали 3 одиниці спеціальної та пожежної техніки та близько 15 чоловік особового складу ДСНС України.
Зазначається, що локалізація горіння на площі 10 кв. м зафіксована о 15:55, ліквідація – о 16:08.
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