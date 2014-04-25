У Києві горів «Пивзавод на Подолі», який знаходиться на вул. Фрунзе.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.

"25 квітня о 15:08 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу по вул. Фрунзе у Києві. На місце виклику оперативно прибули співробітники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини і з’ясували, що горить утеплювач цистерни, розташованої на території заводу", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожУ Києві горів офіс КПУ

На місці події працювали 3 одиниці спеціальної та пожежної техніки та близько 15 чоловік особового складу ДСНС України.

Зазначається, що локалізація горіння на площі 10 кв. м зафіксована о 15:55, ліквідація – о 16:08.