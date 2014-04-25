Політолог: довіра до Кличка в Києві поза конкуренцією

Таку думку, коментуючи результати соцопитування центру Разумкова в Києві, висловив політолог Володимир Фесенко.

«Аналізуючи результати соцопитування, варто сказати, що рейтинг в 35% серед всіх киян і майже 40% серед тих, хто точно вирішив іти на вибори, як для старту кампанії, дуже значний. Особливо, якщо врахувати той факт, що серед інших кандидатів не видно тих, які могли би скласти Кличку серйозну конкуренцію. Можливо, наблизитися до лідера є шанс у нинішнього голови КМДА Володимира Бондаренка – раніше висуванці Блоку Тимошенко в підсумку отримували кращий результат, ніж їм давали соцопитування. Але зараз час змінився – Тимошенко і БЮТ не настільки популярні. Вони поступилися новим політичним важковаговикам – Порошенку, Кличку, УДАРу», – сказав експерт.

«Крім того, я б звернув увагу на такий показник, як рівень довіри. Кличко тут взагалі поза конкуренцією – йому довіряють більше ніж половина киян, в той час як у того ж Бондаренка баланс довіри 14%. На ці вибори переважна більшість кандидатів піде з однаковими меседжами, продиктованими часом і ситуацією. Тому кредит довіри до політика буде важити як ніколи багато. Коли політики пропонують схожі речі, виборець надає перевагу тому, кому більше довіряє», – зазначив політолог.

«Що стосується рейтингу партій, то тут високий показник УДАРу також логічний. Кияни розуміють, що майбутній мер повинен спиратися на власну політичну силу в Київраді – це дозволить йому працювати більш ефективно. Тому надають перевагу УДАРу над іншими політичними силами, чиї кандидати мають набагато менші шанси очолити місто. Крім того, давайте не забувати, що у партії Кличка хороша «кредитна історія». Вони дуже чітко і послідовно проводили політику, суголосну сподіванням киян, – виступали проти дерибану бюджету та київської землі, боролися із забудовниками тощо. Загалом, можна констатувати, що в майбутній Київраді тон задаватиме УДАР», – сказав Фесенко.

За його словами, «нескладно помітити, що рейтинг БЮТ в столиці впав, але це тенденція по всій Україні». «У Київраді, можливо, на незначному рівні буде представлена ​​Європейська партія Катеринчука – в основному за рахунок того, що протягом останніх років її лідер вів активну кампанію в столиці. Також вперше до Київради увійде «Свобода». З несподіванок можна відзначити «білябар’єрний» рейтинг Радикальної партії Олега Ляшка. Можливо, ця партія, а також «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, також пройдуть до Київради», – сказав Фесенко.

Як повідомлялось, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко впевнено лідирує серед можливих кандидатів на посаду Київського міського голови, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в Києві з 11 до 17 квітня.

Згідно з опитуванням, серед виборців, які готові взяти участь у виборах і визначилися зі своїм кандидатом, за В.Кличка готові проголосувати 52,5%, за нинішнього голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимира Бондаренка - 10,5%, лідера «Європейської партії України Миколи Катеринчука - 9,4%.

Також серед виборців, які мають намір узяти участь і визначилися зі своїм вибором, 42,1% проголосували б за партію «УДАР», ВО «Батьківщина» - 15,4%, ВО «Свобода» - 9,7%, партію «Солідарність» - 8,2%, Європейську партію України - 6,4%, Радикальну партію О.Ляшка - 3,8%, партію «Громадянська позиція», - 3,1%.