Майже 70% киян позитивно оцінюють роль Народної самооборони - опитування

Теперішню роль Народної самооборони (Майдану) позитивно оцінюють 66,3% киян, негативно – 14,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження проведеного Центром Разумкова, які сьогодні на прес-конференції озвучив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

В той же час, до громадської варти (загонів самооборони в окремих районах Києва) позитивно ставиться 59% опитаних, негативно – 18,3%.

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До ролі “Правого сектору” позитивно ставиться 36,3%, негативно – 36,9%.

В той же час на запитання, як би вони оцінили нинішню суспільно-політичну ситуацію в Києві, респонденти відповіли наступним чином: 39,7% вважають її напруженою, 23,1% - як гостру і конфліктну, 16,7% - як спокійну і благополучну, 16,6% - як вибухонебезпечну. Не змогли відповісти на це запитання 4% киян.

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*** Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова у Києві з 11 по 17 квітня 2014 року. Всього опитано 2039 респондентів віком від 18 років.