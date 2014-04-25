Омельченка висунули кандидатом у мери Києва

Партія “Єдність” висунула на посаду міського голови Києва екс-голову КМДА, колишнього мера столиці Олександра Омельченка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговій конференції партії, яка відбулась у Будинку вчителя.

Також було затверджено першу п'ятірку кандидатів у депутати Київради. Серед них - Омельченко, президент Будівельної палати України Петро Шилюк, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков, голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник та голова правління ПАТ “Авант-Банк” Веніамін Лєбєдєв.

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Виступаючи перед учасниками конференції, Омельченко заявив, що тільки об'єднавши киян, можна отримати їхню довіру на керування містом.

“Ми піднімемо Київ з руїн, ми поновимо бюджет, і він повністю буде реальним, щоб забезпечити потреби киян, бюджетників - комунальників, лікарів, вчителів. Я не говорю вже про те, що треба розбудовувати місто”, - сказав Омельченко.

При цьому він зазначив, що якби він мав повноваження, то запровадив би процедуру складання присяги на вірність Києву і киянам з подальшою відповідальністю за свою роботу кожному кандидату в мери та кандидату в депутати Київради.

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За словами Омельченка, йому постійно боляче дивитися, на що за останні роки перетворили Київ ті, хто очолював столицю після нього.

Омельченко запевнив, що в нього достатньо сил та знань для відновлення нормальної життєдіяльності столиці України.

Також на конференції було прийнято рішення скласти й затвердити список кандидатів у депутати Київради, які висуватимуться на вибори від партії “Єдність”, на наступній конференції, яка відбудеться найближчим часом.