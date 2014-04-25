Партія регіонів не висуватиме кандидата на посаду мера Києва - Шуфрич

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції він повідомив, що напередодні на конференції міської парторганізації йому було довірено очолити Київську міську організацію Партії регіонів.

“Ми це не приховували. Ми готували до цих виборів (екс-голову КМДА) Олександра Попова. Але, на жаль, події, які мали місце 29 листопада (розгон «Беркутом» Євромайдану в центрі Києва - УНІАН), а потім спроба зробити його винним у тих подіях, до яких він був абсолютно не причетний, створили відповідні умови, при яких йому балотуватися було б, звичайно, складно”, - пояснив Шуфрич.Читайте такожКличка висунули кандидатом у мери Києва

За його словами, Попов ухвалив рішення утриматися від цих виборів і, “висловлюючи максимальну повагу до нього, було прийнято рішення не змінювати кандидатуру, а утриматися взагалі від участі у виборах Київського міського голови”.

Крім того, за словами Шуфрича, на цій конференції було визначено виборчий список кандидатів у депутати Київради.

Шуфрич повідомив, що до першої п'ятірки увійшли, крім нього, в.о. голови Володимир Філіпов (буде керівником виборчого штабу на виборах до Київради), в.о. голови Голосіївської райорганізації партії Вадим Іванченко, заступник голови Дніпровської райорганізації партії Анатолій Павленко та представник державного підприємства “Антонов” Сергій Трошин.

Шуфрич зазначив, що гаслом виборчої кампанії стане: “Київ має бути сильним”.Читайте такожПолітолог назвав головну інтригу виборів у Києві

Відповідаючи на запитання УНІАН, Шуфрич уточнив, що всього у списку 60 кандидатів, і він розраховує, що після виборів вдасться сформувати фракцію у Київраді із 10-13 депутатів.