Прокуратура Києва розпочала перевірку Лук’янівського СІЗО

Генеральною прокуратурою України спільно з прокуратурою міста Києва з розпочато комплексну перевірку додержання прав в’язнів у Київському слідчому ізоляторі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Правоохоронцями із залученням фахівців контролюючих органів буде надано оцінку матеріально-побутовим умовам тримання ув’язнених, їх медико-санітарному забезпеченню, листуванню, якості харчування тощо», - говориться в повідомленні.

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Окрім того, прокуратурою столиці доручено провести перевірку випадків нелюдського поводження з ув’язненими, які були викладені у звіті Європейського комітету по запобіганням тортурам та нелюдському поводженню за результатами перевірки у жовтні 2013 р..