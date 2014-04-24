У квітні з центру Києва комунальники вивезли близько 2 тисяч кубометрів сміття

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, дорожні бригади вже прибрали від пескозмету більш ніж 1137 км автодоріг, що становить 92 % від плану. За останній місяць з центральної частини Києва комунальники вивезли близько 2 тисяч кубометрів накопиченого сміття та інших відходів.

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У комунальній корпорації також зазначили, що всього з початку проведення акцій протесту в місті з Шевченківського і Печерського районів вивезли понад 11 тисяч кубометрів сміття.

Як зазначається у повідомленні, також у столиці ліквідували 3 стихійні звалища відходів.

Триває підготовка мереж сливоприемных каналізації до пропуску дощових опадів. Працівники дільниць з утримання гідротехнічних споруд провели ревізію і очистили 73 % зливоприймачів та оглядових колодязів.

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Також, як зазначають у повідомленні, у Києві триває ліквідація ям на вулично-дорожній мережі та відновлення асфальтобетонного покриття в аварійних місцях. Наразі обсяг виконаних робіт на ділянках зсягає понад 30 тис. кв. га.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за дорученням голови КМДА з 2 квітня тимчасово призупинено прийом документів на відповідність намірів замовника щодо місця розташування тимчасових споруд і на оформлення паспортів прив'язки.