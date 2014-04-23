У Києві обмежать рух Південним мостом та мостом Метро

У Києві обмежать рух транспорту мостом Метро та Південним мостовим переходом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні, 23 квітня, о 22:00 працівники КП «Київавтошляхміст» розпочнуть підготовчі роботи до ремонту дорожнього покриття на мосту Метро, які триватимуть до 04:00 24 квітня.

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У зв’язку з чим рух автотранспорту в першій смузі руху (у напрямку лівого берега) буде частково обмежено.

У період з 10:00 до 17:00 24 квітня на зазначеній ділянці автопроїзду шляховики вкладатимуть асфальтобетон. Рух транспорту також обмежать.

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Паралельно ремонтні роботи триватимуть на Південному мостовому переході. У зв’язку з цим з 22:00 23 квітня до 04:00 24 квітня, а також з 10:00 до 17:00 24 квітня рух автотранспорту буде частково обмежено в першій смузі руху мостового переходу (у напрямку лівого берега).

КК «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.