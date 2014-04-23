У Києві обмежать рух Південним мостом та мостом Метро

20:16, 23 квітня 2014
Київ
0

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.

Южный мост

У Києві обмежать рух транспорту мостом Метро та Південним мостовим переходом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні, 23 квітня, о 22:00 працівники КП «Київавтошляхміст» розпочнуть підготовчі роботи до ремонту дорожнього покриття на мосту Метро, які триватимуть до 04:00 24 квітня.

Читайте такожУ Києві понад 700 мільйонерів задекларували 3,9 млрд гривень доходів

У зв’язку з чим рух автотранспорту в першій смузі руху (у напрямку лівого берега) буде частково обмежено.

У період з 10:00 до 17:00 24 квітня на зазначеній ділянці автопроїзду шляховики вкладатимуть асфальтобетон. Рух транспорту також обмежать.

Читайте також"Київхліб" підвищив ціни на 10%, соціальні сорти не подорожчають

Паралельно ремонтні роботи триватимуть на Південному мостовому переході. У зв’язку з цим з 22:00 23 квітня до 04:00 24 квітня, а також з 10:00 до 17:00 24 квітня рух автотранспорту буде частково обмежено в першій смузі руху мостового переходу (у напрямку лівого берега).

КК «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter