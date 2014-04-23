Бондаренко розповів, яким бачить оновлений Майдан Незалежності

Київська міська державна адміністрація розглядає можливість перетворення Майдану на культурно-меморіальний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова КМДА Володимир Бондаренко сьогодні під час прес-конференції.

«Ми сьогодні розглядаємо можливість залучення до меморіального комплексу цілої низки споруд, які знаходяться навколо Майдану – це філармонія, Арка Дружби народів, поворот на вулицю Грушевського, Європейська площа, Український дім, Будинок профспілок, консерваторія та інші – це має стати меморіальним середовищем, культурним центром міста Києва, де будуть всі можливості для тих, хто займається різними видами мистецтв і творчості. І Головпоштамп, можливо, буде перепрофільований з часом», - зазначив він.

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«Я підкреслюю, що зона Майдану повинна бути зовсім змінена, не повинно там бути «йолкі» та «майдансів», - це однозначно», - наголосив Бондаренко.

Також голова КМДА запевнив, що бруківка в центрі Києва буде відновлена. «У нас є консенсус з цього приводу, вона буде іншого кольору, як пам'ять про ті події, вона буде показувати ту конфігурацію тих плям, які були», - сказав він.

Крім того, Бондаренко разом з міністром культури України Євгеном Нищуком оголосили про початок підготовчого етапу до проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу на визначення кращої ідеї Меморіального комплексу Героям Небесної сотні у Києві.

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Конкурс організований Департаментом містобудування та архітектури спільно з Міністерством культури України.

«Це має бути спільна велика робота, цей проект має бути погоджений всіма, це має бути той проект, від якого мають навертатись сльози, який має торкати і має показувати той біль і ту героїчну сторінку, яка поведе Україну в інше русло, яка стане тією пам’яттю, перед якою кожен має нести велику відповідальність», - сказав Нищук.

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«Конкурс має декілька етапів, він має декілька пропозицій по місцю розташування основних конкурсних об’єктів, виділені зони – там стоять і хрестики, і маленькі меморіальні камінчики, різні скульптурки, ми це все збережемо як пам'ять про майданівську творчість», - зауважив Бондаренко.