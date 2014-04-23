Кличка висунули кандидатом у мери Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Також конференція міської організації “УДАРу” висунула кандидатів у депутати Київради за списком та в мажоритарних округах.

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Кличко підкреслив, що його першочергове завдання - знищити бар'єри, які заважають столиці вільно і успішно розвиватися.

“Тому перший наш пріоритет – боротьба з корупцією. Це і прозорий бюджет Києва, і звільнення корумпованих чиновників. Влада в столиці має бути підконтрольною громаді. Другий пріоритет – залучення інвестицій. Як українських, так і іноземних. Третє – спрямування бюджету Києва на потреби киян”, - зазначив Кличко.

За його словами, сьогодні основна мета - зробити Київ європейським містом, яке стане прикладом для перетворення України на європейську країну.

“Ми йдемо на вибори в Києві, щоб реалізувати нашу програму. Наша мета – отримати більшість у Київраді, яка у взаємодії з нашою фракцією у Верховній Раді зможе нарешті розв’язати основі проблеми життя столиці і її мешканців. І я впевнений: зміни почнуться з Києва”, – підкреслив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, у Києві розпочинається прийом міською територіальною виборчою комісією документів для реєстрації кандидатами на посаду міського голови столиці.

Вибори мера столиці і депутатів Київради проходитимуть в один день з виборами президента України 25 травня.