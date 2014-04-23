Приміські маршрутки-нелегали заполонили Київ – Громадська рада

Про це заявила голова Громадської ради при КМДА Марина Бурмака, посилаючись на дані фахівців.

«Щодня близько 15 тисяч приміських маршруток незаконно курсують вулицями столиці, хоча їхні легальні маршрути закінчуються при в'їзді у Київ. Ні міська адміністрація, ані обласна не контролюють їх безпечність і якість обслуговування пасажирів. Крім того, це призводить до посилення заторів, додаткового навантаження на міські автошляхи й погіршення екології», - повідомила Марина Бурмака у своєму блозі, розміщеному на персональному сайті.

За її словами, фахівці вже визнали, що ці перевезення здійснюються практично некеровано, з порушенням паспортів маршрутів і низки законодавчих норм. Така анархія у сфері перевезень призвела до утворення стихійних автостанцій на кінцевих зупинках поруч зі станціями метро «Харківська», «Бориспільська», «Академмістечко», «Святошин», «Либідська», «Житомирська», «Героїв Дніпра», «Нивки», «Лісова», «Чернігівська», звідкіля відправляються автобуси – замість автостанцій «Дачна», «Південна», «Дарниця», «Видубичі», як це передбачено в паспортах маршрутів.

Громадська рада при КМДА звернулася до керівника столичної адміністрації Володимира Бондаренка з конкретними пропозиціями, як навести лад у цьому сегменті транспортних послуг. Зокрема, громадські активісти та фахівці-транспортники пропонують задіяти Укртрансінспекцію, щоб та зробила ревізію документації на право перевезень на приміських маршрутах, спрямованих до Києва.

«Потрібен аналіз підприємств і підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів, їхніх маршрутів, а також кінцевих зупинок – задекларованих на папері та фактичних», - вважає Марина Бурмака.

Київська обласна адміністрація, яка відповідає за міжміські перевезення, не повинна проводити нові конкурси перевізників до вирішення проблемних питань. Надалі ж слід погоджувати паспорти маршрутів з київським управлінням ДАІ та КМДА. А нелегальні автостанції біля метрополітену та залізничного вокзалу слід закрити вольовим рішенням, вважають у Громадській раді.

«Окреме питання – якість перевезень, - додає Марина Бурмака. - Нещодавно київські перевізники, піднявши ціну на проїзд у зв’язку з подорожчанням пального, взяли на себе зобов’язання підняти й обслуговування пасажирів на новий рівень. Ідеться про єдину уніформу для водіїв, інструктаж щодо їхньої етики у спілкуванні з пасажирами, естетичне оформлення салонів та безпечність машин. Однак, у ситуації, коли з київськими перевізниками незаконно «конкурують» міжміські, ефект від таких реформ у сприйнятті киян буде розмито. Оскільки, як виявляється, майже 70% всіх маршруток, які курсують Києвом, насправді є приміськими!»

В Україні, що остаточно визначилася з курсом на євроінтеграцію, цивілізований транспорт має стати невід'ємною складовою якості життя громадян, - переконана Марина Бурмака.