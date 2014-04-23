Експерти розповіли про особливості мерської кампанії в Києві

Таку думку висловив президент Української академії політичних наук Микола Михальченко.

«На цих виборах ключову роль гратимуть особисті якості кандидатів. Сьогоднішня ситуація в країні та місті ставить перед політиками конкретні проблеми, які очевидні для всіх. Не буде нічого дивного в тому, що програми і кандидатів у мери столиці, і партій на виборах до Київради будуть багато в чому схожі. Тому люди будуть голосувати на емоційному рівні - за кандидатів, які на їх погляд є чесними та рішучими», – сказав політолог. – «Золотих гір ніхто не обіцятиме, тому що люди одразу відчують фальш популізму».

За словами експерта, цю тенденцію можна простежити на загальноукраїнському рівні.

“Що б не робила Тимошенко, виборець все одно надає перевагу Порошенкові. Він просто не вірить Юлії Володимирівні, і їй потрібно дуже старатися, щоб повернути колишню довіру», – сказав Михальченко.

«На столичному рівні ситуація схожа. УДАР і Віталій Кличко мають високий рейтинг тому, що протягом багатьох попередніх років вони боролися з владою і відстоювали – причому успішно – інтереси киян. Вони виростили в киянах віру в себе. Сьогодні виборець мислить категоріями «ну, Кличко, як мінімум, не обдурить». І це працює на результат», – сказав Михальченко.

Експерт також вважає, що «серед кандидатів, які озвучили готовність брати участь у виборах мера, є й інші лідери, яким вірять. Але вони менш відомі, мають менший досвід роботи на столичному рівні».