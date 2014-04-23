Експерти розповіли про особливості мерської кампанії в Києві

10:31, 23 квітня 2014
Київ
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Ключовою особливістю виборів, що розпочалися в Києві, буде боротьба особистостей, а не ідей чи програм. 

Эту тенденцию можно проследить на всеукраинском уровне

Таку думку висловив президент Української академії політичних наук Микола Михальченко.

«На цих виборах ключову роль гратимуть особисті якості кандидатів. Сьогоднішня ситуація в країні та місті ставить перед політиками  конкретні проблеми, які очевидні для всіх. Не буде нічого дивного в тому, що програми і кандидатів у мери столиці, і партій на виборах до Київради будуть багато в чому схожі. Тому люди будуть голосувати на емоційному рівні - за кандидатів, які на їх погляд є чесними та рішучими», – сказав політолог. – «Золотих гір ніхто не обіцятиме, тому що люди одразу відчують фальш популізму».

За словами експерта, цю тенденцію можна простежити на загальноукраїнському рівні.

“Що б не робила Тимошенко, виборець все одно надає перевагу Порошенкові. Він просто не вірить Юлії Володимирівні, і їй потрібно дуже старатися, щоб повернути колишню довіру», – сказав Михальченко.

«На столичному рівні ситуація схожа. УДАР і Віталій Кличко мають високий рейтинг тому, що протягом багатьох попередніх років вони боролися з владою і відстоювали – причому успішно – інтереси киян. Вони виростили в киянах віру в себе. Сьогодні виборець мислить категоріями «ну, Кличко, як мінімум, не обдурить». І це працює на результат», – сказав Михальченко.

Експерт також вважає, що «серед кандидатів, які озвучили готовність брати участь у виборах мера, є й інші лідери, яким вірять. Але вони менш відомі, мають менший досвід роботи на столичному рівні».

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