Число загиблих в результаті вибуху на АЗС зросла до 6 осіб

Про це повідомив голова Київської ОДА Володимир Шандра на своїй Facebook-сторінці.

"Стало відомо, що у Переяслав-Хмельницькій районній лікарні Київської області померла одна з постраждалих. Її стан оцінювався як вкрай важкий", - написав він.

"Лікарі весь день боролися за її життя - операцію проводила бригада київських фахівців, але від отриманих травм жінка померла", - додав Шандра.

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Нагадаємо, 22 квітня о 08:40 до 27-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення про вибух на території автозаправної станції, на 49-му кілометрі траси Київ-Золотоноша.

О 08:45, прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вибух з подальшим горінням стався в адміністративній будівлі автозаправної станції "БРСМ".

ДСНС спочатку повідомляла про 1 загиблого людину і 6 постраждалих. Згодом стало відомо, що загинуло 5 осіб та 5 постраждалих зараз перебувають у лікарні міста Переяслав-Хмельницький.

У міліції причиною вибуху на АЗС в Київській області називають витік газу. Розглядається також версія про диверсію.

Власники АЗС стверджують, що причиною став терористичний акт.