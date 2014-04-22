Столична влада затвердила план святкування Дня Києва

Київська міська державна адміністрація затвердила план заходів до святкування Дня столиці та Дня Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Володимир Бондаренко.

Координацію питань, пов’язаних з підготовкою до святкування, здійснюватиме Департамент культури.

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Загальноміські заходи, присвячені Дню столиці та Дню Києва, розпочнуться 24 травня. Цього дня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбудеться фестиваль здорового покоління «Фортеця. Київ» за участю українських етно-рок-гуртів.

З 24 до 29 травня у Місті спорту в Гідропарку триватиме Чемпіонат Європи з пляжного футболу, а на Андріївському узвозі до 1 червня проходитиме Фестиваль мистецтв.

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Урочисте вручення мистецької премії «Київ» заплановано на 29 травня. У Музеї історії міста Києва нагороди отримають кращі митці столиці в галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального і образотворчого мистецтв, журналістики та народного декоративного мистецтва.

30, 31 травня та 1 червня відбудуться міжнародні змагання Race Horizon Park з велосипедного спорту на шосе. 31 травня також відбудеться велопарад, присвячений Дню Києва. Планується організувати дитяче і велике коло велопараду з різними маршрутами.

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Окрім того, у ці дні заплановані вітрильна регата, Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв, фестиваль національно-культурних громад «Етнічний віночок Києва», відкритий кубок міста з повітроплавного спорту.

На Співочому полі в рамках мистецького проекту «Ми славимо великий, вічний Київ!» відбудеться святковий гранд-концерт майстрів класичної музики та святковий феєрверк, а на Оболонській набережній – молодіжний рок-концерт.

Також на Оболонській набережній 31 травня можна буде відвідати міжнародний фестиваль «Парад культур», що передбачає ходу представників 42 країн світу та концертну програму.

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31 травня - 1 червня на стадіоні «Спартак» триватиме міжнародний дитячий турнір з регбі.

Окрім того, планується проведення культурно-мистецьких заходів у парку «Перемога» та парку «Партизанська слава».

1 червня на Співочому полі відбудеться міський конкурс серед старшокласників «Київський вальс» і святкова культурно-мистецька програма «На срібнім березі Дніпра слов’янська золота столиця!».

Також 1 червня на естраді Хрещатого парку біля арки Дружби народів запланований міжнародний турнір з кікбоксінгу.

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З 7 до 9 червня у Боярці триватиме ІІ етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл».

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня стало відомо, що цього року святкування Дня Києва відбудеться 31 травня у зв’язку з тим, що 25 травня – день виборів (зазвичай заходи до Дня Києва проходять в останні суботу та неділю травня).