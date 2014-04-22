Комунальники почали розбирати барикади біля Будинку профспілок

Як передає кореспондент УНІАН, на місці працює близько 20 комунальників. Також там знаходиться спецтехніка, зокрема, навантажувач та вантажівка “Київавтодору”.

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Працівники комунальних служб демонтують одну з найбільших раніше барикад, споруджену із різноманітного металобрухту, шин та сміття.

Перехожі наразі мають змогу пройти цю ділянку вулиці Хрещатик лише в одному місці - біля приміщення Сбербанку Росії.